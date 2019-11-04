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Espreso.tvОбществоРоссия готовится к боевым тренировкам противовоздушной обороны в оккупированном Севастополе

Россия готовится к боевым тренировкам противовоздушной обороны в оккупированном Севастополе


фото: tass
Тренировка боевых расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 пройдет 7 ноября в районе оккупированного Севастополя

Об этом сообщили в министерстве обороны России, информирует Крым.Реалии.

"В рамках учений по противовоздушной обороне с боевыми расчетами дивизиона С-400 соединения ПВО ПВО (Южного военного округа, - ред.) будут проведены тренировки по отражению авиационного удара условного противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время учений "развернут зенитные ракетные системы в боевой порядок, выполнят практические задачи по отражению авиационного удара условного противника с проведением электронных пусков по воздушным целям".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в Черном море. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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