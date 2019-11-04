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Espreso.tvОбществоРазведение войск в Петровском начнется 8 ноября при условии соблюдения тишины, - штаб ООС

Разведение войск в Петровском начнется 8 ноября при условии соблюдения тишины, - штаб ООС


фото: pressjfo.news
Разведение сил на участке №3 в районе Петровского начнется 8 ноября 2019 года

Об этом на брифинге сказал командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко, передает РБК-Украина .

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - сказал Кравченко.

Глава украинского СЦКК Александр Борщевский подчеркнул, что в последний раз участок обстреливали 30 октября, поэтому 7 ноября миссия ОБСЕ должна подтвердить прекращении огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.

  • По словам главы МИД Вадима Пристайко, разведение сил в Петровском Донецкой области завершит выполнение всех предпосылок для проведения встречи "нормандской четверки".
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