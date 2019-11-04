Разведение войск в Петровском начнется 8 ноября при условии соблюдения тишины, - штаб ООС

4 ноября, 2019, 15:21

Разведение сил на участке №3 в районе Петровского начнется 8 ноября 2019 года

Об этом на брифинге сказал командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко, передает РБК-Украина .

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - сказал Кравченко.

Глава украинского СЦКК Александр Борщевский подчеркнул, что в последний раз участок обстреливали 30 октября, поэтому 7 ноября миссия ОБСЕ должна подтвердить прекращении огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.