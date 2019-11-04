"Ждем суд и приговор заказчикам": Великобритания, Германия и Франция высказались об убийстве Гандзюк

4 ноября, 2019, 23:08

Германия, Франция и Великобритания заявили, что ждут от украинской власти разоблачения и осуждения заказчиков смертельного нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк

Об этом говорится в обнародованных в Twitter сообщениях посольств указанных стран в Украине.

"Год назад общественная активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой и она погибла в результате полученных травм. Мы помним ее памяти. Как и ее близкие и семья, мы ждем суд и приговор заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в заявлениях Германии и Франции.

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поддержала заявления французских и немецких коллег, отметив, что преступление было совершено в отношении женщины, которая боролась против коррупции и отстаивала права человека.

"Год назад правозащитница Екатерина Гандзюк умерла после того, как ее облили кислотой. Искренне сочувствую ее семье и надеюсь, что преступники будут привлечены к ответственности как можно скорее. Еще одна страшная история насилия против женщины, которая боролась с коррупцией", - написала Симмонс.

Год назад общественная активистка Екатерина # Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой и она погибла в результате полученных травм. Мы помним ее памяти. Как и ее близкие и семья, мы ждем суд и приговор заказчикам этого отвратительного преступления. @OCCRP @GermanyinUA pic.twitter.com/rAoD8KyWpD - La France en Ukraine (@FranceenUkraine) 4 ноября 2019 г.

Год назад общественная активистка Екатерина # Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой и она погибла в результате полученных травм. Мы помним ее памяти. Как и ее близкие и семья, мы ждем суд и приговор заказчикам этого отвратительного преступления. @OCCRP pic.twitter.com/0zYGOreIXM - Посольство Германии (@GermanyinUA) 4 ноября 2019 г.