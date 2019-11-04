"Ждем суд и приговор заказчикам": Великобритания, Германия и Франция высказались об убийстве Гандзюк
Об этом говорится в обнародованных в Twitter сообщениях посольств указанных стран в Украине.
"Год назад общественная активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой и она погибла в результате полученных травм. Мы помним ее памяти. Как и ее близкие и семья, мы ждем суд и приговор заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в заявлениях Германии и Франции.
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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поддержала заявления французских и немецких коллег, отметив, что преступление было совершено в отношении женщины, которая боролась против коррупции и отстаивала права человека.
"Год назад правозащитница Екатерина Гандзюк умерла после того, как ее облили кислотой. Искренне сочувствую ее семье и надеюсь, что преступники будут привлечены к ответственности как можно скорее. Еще одна страшная история насилия против женщины, которая боролась с коррупцией", - написала Симмонс.
Год назад общественная активистка Екатерина # Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой и она погибла в результате полученных травм. Мы помним ее памяти. Как и ее близкие и семья, мы ждем суд и приговор заказчикам этого отвратительного преступления. @OCCRP @GermanyinUA pic.twitter.com/rAoD8KyWpD- La France en Ukraine (@FranceenUkraine) 4 ноября 2019 г.
Год назад общественная активистка Екатерина # Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой и она погибла в результате полученных травм. Мы помним ее памяти. Как и ее близкие и семья, мы ждем суд и приговор заказчикам этого отвратительного преступления. @OCCRP pic.twitter.com/0zYGOreIXM- Посольство Германии (@GermanyinUA) 4 ноября 2019 г.
A year ago, Kateryna #Handziuk , a human rights activist, died after acid was thrown at her. My thoughts are with her family today. I hope the perpetrators are brought to justice as soon as possible. Another terrible story of violence against a woman who fought against corruption pic.twitter.com/U6BVNvAZlL- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) 4 ноября 2019 г.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение из заказного убийства на избиение.
- Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- США требуют обеспечить справедливость в деле Гандзюк.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления.
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