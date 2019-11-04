"Впервые без повышения налогов": Гончарук рассказал о проекте бюджета-2020

4 ноября, 2019, 11:25

Кабинет министров Украины вечером в воскресенье, 3 ноября 2019 года, утвердил проект государственного бюджета на 2020 год

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook.

"Бюджет-2020. Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать. Мы отходим от такой практики. Мы будем больше зарабатывать внутри страны - за счет приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков", - пояснил министр.

По словам Гончарука, в проект много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста: "за счет этого у нас будут средства, чтобы повышать социальные стандарты".

Он добавил, что правительство заложило в бюджет следующего года развитие "стратегически важных направлений для людей". Один из них - медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи.