"Впервые без повышения налогов": Гончарук рассказал о проекте бюджета-2020
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook.
"Бюджет-2020. Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать. Мы отходим от такой практики. Мы будем больше зарабатывать внутри страны - за счет приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков", - пояснил министр.
По словам Гончарука, в проект много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста: "за счет этого у нас будут средства, чтобы повышать социальные стандарты".
Он добавил, что правительство заложило в бюджет следующего года развитие "стратегически важных направлений для людей". Один из них - медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи.
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