"Репарации выплачивает агрессор": Минветеранов об идее представительницы ООН о компенсациях жителям зоны ООС

4 ноября, 2019, 17:54

Средства на восстановление Донбасса должна выплачивать Россия, однако Украина готова нести ответственность за своих граждан.

Так в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прокомментировали слова главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер о выплатах "репараций" пострадавшим на Донбассе, об этом сообщает Радио Свобода.

"По международному опыту, репарации выплачивает страна-агрессор, в нашем случае должна выплачивать Российская Федерация. Вместе с тем, правительство Украины и Минветеранов в частности считает, что Украина - страна, которая готова иметь собственную социальную ответственность за своих граждан", - сообщают в минветеранов.

По данным министерства, на 2020 год профинансирована программа компенсации за разрушенное жилье для жителей Донбасса на сумму 40 миллионов гривен.

"Кроме того, на 2020 год в 10 раз увеличена сумма на жилищные программы для лиц с инвалидностью, участников АТО/ООС, которые являются временно перемещенными лицами и для внутренне перемещенных лиц. Таким образом, на программу в 2020 году предусмотрено 248 445 тысяч гривен (в 2019 - 25 млн гривен). Также действует и разрабатывается ряд местных программ по обеспечению жильем ВПО, которые софинансируются государственным и местным бюджетами", - говорится в ответе.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер в своем выступлении, говоря о гуманитарных проблемах Донбасса, в частности упомянула о выплатах жителям, пострадавшим в результате боевых действий.

"Очень конкретные вещи должны происходить. С нашей точки зрения мы видим различные сферы, первая - это компенсация, репарация и переходный период, который должен обеспечить, чтобы люди, которые пострадали, которые являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб", - так звучал украинский перевод.

В то же время Богнер добавила: такие выплаты не означают, что правительство берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

"Мы знаем, что 2-3 тысяч человек были убиты, более 7тысяч ранены, более 50 тысяч зданий были разрушены или пострадали, и это огромное количество жертв конфликта. Но пока нет репараций, нет компенсаций, нет такой программы, которая бы покрыла абсолютно всех этих людей. Мы видим, что это является очень важным элементом", - заявила она.