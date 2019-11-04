"Нет диктатур или ультиматумов": Криклий рассказал о закрытых заседаниях правительства
4 ноября, 2019, 10:04
Правительство Алексея Гончарука сделало закрытыми заседания Кабинета министров
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, ранее Кабмин превращали в "эпатаж", а решение принимались за кадром.
"Сейчас этого нет, очень много работаем, принимаем решение. У нас на Кабмине точно принимается больше постановлений, чем раньше. Возможно, мы когда-то отойдем от этой практики, но сейчас у нас два раза в неделю проходят заседания - и в будни, и в выходные , чтобы никто не расслаблялся и далеко не отходил от работы ", - пояснил Криклий.
Министр отметил, что каждый имеет право на выбор, "нет каких диктатур или ультиматумов, что надо голосовать так или иначе".
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