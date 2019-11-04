"Дела Майдана" перейдут к ГБР: Труба жалуется на недостаток следователей
Об этом директор ГБР Роман Труба рассказал в своем Telegram-канале .
"Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе - ГБР. Среди них - 5000 томов материалов дел "Майдана", которые новые следователи должны исследовать с самого начала. 5 лет расследований Проблема заключается в том, что следователей не хватает даже на те производства, которые у нас есть сегодня, ведь закон ограничил количество работников ГБР ", - пояснил Труба.
По его словам, "исключить катастрофу" можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в Закон о ГБР, которым: отменит предельную численность наших сотрудников и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей ГПУ.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы