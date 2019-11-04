"Дела Майдана" перейдут к ГБР: Труба жалуется на недостаток следователей

4 ноября, 2019, 13:35

С 20 ноября в ГПУ остается лишь функция процессуального руководства. Все незавершенные производства, в частности, "дела Майдана", передадут другим правоохранительным органам, в том числе - ГБР

Об этом директор ГБР Роман Труба рассказал в своем Telegram-канале .

"Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе - ГБР. Среди них - 5000 томов материалов дел "Майдана", которые новые следователи должны исследовать с самого начала. 5 лет расследований Проблема заключается в том, что следователей не хватает даже на те производства, которые у нас есть сегодня, ведь закон ограничил количество работников ГБР ", - пояснил Труба.

По его словам, "исключить катастрофу" можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в Закон о ГБР, которым: отменит предельную численность наших сотрудников и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей ГПУ.