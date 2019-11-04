Пираты похитили девять членов норвежского экипажа у берегов Бенина
4 ноября, 2019, 15:15
Пираты напали на норвежский корабль MV Bonita компании JJ Ugland у берегов Бенина и похитили девять членов экипажа
Об этом сообщает Reuters.
После того как местные власти узнала о событиях, корабль отправился в порт города Котону.
Информации о гражданстве похищенных моряков пока нет.
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