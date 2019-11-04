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Espreso.tvОбществоПираты похитили девять членов норвежского экипажа у берегов Бенина

Пираты похитили девять членов норвежского экипажа у берегов Бенина


фото: jjuc.no
Пираты напали на норвежский корабль MV Bonita компании JJ Ugland у берегов Бенина и похитили девять членов экипажа

Об этом сообщает Reuters.

После того как местные власти узнала о событиях, корабль отправился в порт города Котону.

Информации о гражданстве похищенных моряков пока нет.

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