После встречи Зеленского с Путиным в Париже на протесты выйдут сотни тысяч людей, - представитель "Движения сопротивления капитуляции" Михаил Басараб

4 ноября, 2019, 15:16

Обязательства, которые возьмет на себя президент Зеленский во время встречи с Владимиром Путиным в нормандской формате (Париж, Франция), породят еще более масштабные акции протеста

Об этом сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции", политолог Михаил Басараб заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским в эфире телеканала Эспрессо.TV.

Он отметил, что на пути к воплощению Парижских договоренностей в виде соответствующих "постановлений и законов" в Верховной Раде выступит оппозиция, а под зданием парламента будет собираться в десятки раз большее количество несогласных, чем это было во время проведения вече "Нет-капитуляции!" в Киеве и других городах.

"В парламентском зале есть пусть карликовая, но действенная, надеюсь, оппозиция, которая, конечно, попытается сопротивляться таким намерениям, антиконституционным действиям и государственной измене. Более чем уверен, будет огромное давление улице. Я не исключаю, что под стенам Верховной Рады могут собраться уж не десятки, а сотни тысяч людей, поскольку украинцы прекрасно осознают - несмотря на пять лет работы российской пропаганды - кто агрессор, что делает Россия не только в Крыму, но и на Донбассе, как должна закончиться война - лишь победой и без политических уступок России. Это то, что думает до 70% украинского. Кроме того, более половины украинцев готовы с оружием в руках защищать свое государство. Это показывают исследования не только украинских, но и международных авторитетных социологических компаний", - пояснил Басараб.

При этом Зеленского не спасут его пока высокие рейтинги, добавил эксперт.

"Летом 2013 года рейтинги Януковича фактически зашкаливали. За неполные полгода после того как Янукович еще был потенциальным фаворитом президентской кампании, если бы она состоялась тогда, свергли режим Януковича. Украинцы показали: они умеют очень быстро отделять правду от лжи, они умеют очень быстро понимать, где их обманывают и где их пытаются повести не тем путем", - подчеркнул Басараб.