Полузащитник "Динамо" рассказал, чем бы занимался, если б не киевский клуб
4 ноября, 2019, 21:41
Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что если б не футбол, то пошел бы работать на завод
Об этом сообщает dynamomania.
После разгромной победы, в 14-м туре чемпионата Украины над "Львовом" (4:0), хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, видит ли себя еще где-то кроме футбола.
"Чем бы я сейчас занимался, если бы не начал карьеру футболиста? Скорее всего, работал бы в своем родном городе Калиновке на машиностроительном заводе", - сказал хавбек.
В нынешнем сезоне 26-летний Буяльский провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2:1 .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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