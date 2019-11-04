 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПолузащитник "Динамо" рассказал, чем бы занимался, если б не киевский клуб

Полузащитник "Динамо" рассказал, чем бы занимался, если б не киевский клуб


фото: dynamomania.com
Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что если б не футбол, то пошел бы работать на завод

Об этом сообщает dynamomania.

После разгромной победы, в 14-м туре чемпионата Украины над "Львовом" (4:0), хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, видит ли себя еще где-то кроме футбола.

"Чем бы я сейчас занимался, если бы не начал карьеру футболиста? Скорее всего, работал бы в своем родном городе Калиновке на машиностроительном заводе", - сказал хавбек.

В нынешнем сезоне 26-летний Буяльский провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать