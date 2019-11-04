Полузащитник "Динамо" рассказал, чем бы занимался, если б не киевский клуб

4 ноября, 2019, 21:41

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что если б не футбол, то пошел бы работать на завод

Об этом сообщает dynamomania.

После разгромной победы, в 14-м туре чемпионата Украины над "Львовом" (4:0), хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, видит ли себя еще где-то кроме футбола.

"Чем бы я сейчас занимался, если бы не начал карьеру футболиста? Скорее всего, работал бы в своем родном городе Калиновке на машиностроительном заводе", - сказал хавбек.

В нынешнем сезоне 26-летний Буяльский провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.