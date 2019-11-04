Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей МВФ не будет - WSJ
Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе ПриватБанка.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной, пишет "Новое время".
В МВФ сказали Зеленскому, что он должен агрессивно добиваться возвращения выведенных денег, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и хищениями, говорится в материале.
"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшей в Украине финансового учреждения, ПриватБанка до его национализации" , - пишет WSJ.
По данным издания, МВФ задерживает дальнейшие транши, пока не убедится, что команда Зеленского прилагает усилия, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных за последнее десятилетиеиз более чем более 100 банков, включая ПриватБанк.
"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае, после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", - пишет издание.
В свою очередь представители НБУ заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить беспокойство МВФ и вернуть выведенные средства.
"МВФ, однако, скептически относится к истории обещаний. За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", - резюмирует издание.
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