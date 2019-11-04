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Espreso.tvОбществоПодделали подписи избирателей: членам ОИК дали по 3 года за фальсификации на выборах президента

Подделали подписи избирателей: членам ОИК дали по 3 года за фальсификации на выборах президента

Марьинский райсуд Донецкой области приговорил к лишению свободы двух членов избирательной комиссии окружного избирательного округа № 59, которые во время выборов президента Украины подделали подписи 57 человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ к спискам избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней. В дальнейшем указанные поддельные бюллетени были использованы при подсчете голосов в пользу  одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Обвиняемые признали свою вину. Суд назначил обеим злоумышленницам наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком в 2 года.

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