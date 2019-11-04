Пластунку Александру Хичий переизбрали президенткой Конгресса украинцев Канады
4 ноября, 2019, 14:59
В Конгрессе украинцев Канады избрали нового президента - им стала Александра Хичий
Об этом сообщает Укринформ .
Отмечается, что он занимает должность президента Конгресса украинцев Канады с декабря 2018 года - с тех пор тогдашний его глава Павел Грод был избран президентом Всемирного конгресса украинцев.
Александра Хичий - исполнительная директор Канадской ассоциации корпоративных юристов, президенткой Конгресса украинцев Канады.
В 2018 году сайт украинских пластунов поздравил Хичий с назначением: "Поздравляем пластунку Лесю Хичий и всех членов нового провода Конгресса украинцев Канады".
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