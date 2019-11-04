 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПластунку Александру Хичий переизбрали президенткой Конгресса украинцев Канады

Пластунку Александру Хичий переизбрали президенткой Конгресса украинцев Канады


фото: youtube
В Конгрессе украинцев Канады избрали нового президента - им стала Александра Хичий

Об этом сообщает Укринформ .

Отмечается, что он занимает должность президента Конгресса украинцев Канады с декабря 2018 года - с тех пор тогдашний его глава Павел Грод был избран президентом Всемирного конгресса украинцев.

Александра Хичий - исполнительная директор Канадской ассоциации корпоративных юристов, президенткой Конгресса украинцев Канады.

В 2018 году сайт украинских пластунов поздравил Хичий с назначением: "Поздравляем пластунку Лесю Хичий и всех членов нового провода Конгресса украинцев Канады".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать