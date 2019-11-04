От 429 грн в одну сторону: Wizz Air будет летать из Одессы в 6 европейских городов

4 ноября, 2019, 14:23

Венгерский лоукост Wizz Air в течение 1-4 ноября 2019 года совершил свои первые рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на WizzAir.

Отмечается, что перелеты по указанным маршрутам будут осуществляться дважды в неделю.

Их стоимость составляет от 429 грн в одну сторону с ручной кладью.

Как сообщалось, с марта 2020 Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (все - Польша), Вены (Австрия), Вильнюса (Литва) и Будапешта (Венгрия).