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Espreso.tvОбществоОт 429 грн в одну сторону: Wizz Air будет летать из Одессы в 6 европейских городов

От 429 грн в одну сторону: Wizz Air будет летать из Одессы в 6 европейских городов


фото: reuters
Венгерский лоукост Wizz Air в течение 1-4 ноября 2019 года совершил свои первые рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на WizzAir.

Отмечается, что перелеты по указанным маршрутам будут осуществляться дважды в неделю.

Их стоимость составляет от 429 грн в одну сторону с ручной кладью.

Как сообщалось, с марта 2020 Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (все - Польша), Вены (Австрия), Вильнюса (Литва) и Будапешта (Венгрия).

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