Орбана назначили новым премьером Румынии
Об этом сообщает издание Romania-Insider.
За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов. Своим голосованием они одобрили правительство в составе 16 министров и его программу.
Сегодняшнее голосование в парламенте является важным не только для Румынии, но и для ЕС. Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбаций в Румынии Бухарест затянул с выдвижением своего еврокомиссара.
Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристской альянса Европейской народной партии (ЕНП).
Президент Румынии Йоханнис попросил Орбана сформировать правительство после краха правительства социал-демократов.
Ранее сообщалось, что у правительства Орбана будет короткий мандат, поскольку он выступает за проведение досрочных выборов.
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