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Espreso.tvМирОрбана назначили новым премьером Румынии

Орбана назначили новым премьером Румынии


фото: reuters
Парламент Румынии в понедельник проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном

Об этом сообщает издание Romania-Insider.

За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов. Своим голосованием они одобрили правительство в составе 16 министров и его программу.

Сегодняшнее голосование в парламенте является важным не только для Румынии, но и для ЕС. Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбаций в Румынии Бухарест затянул с выдвижением своего еврокомиссара.

Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристской альянса Европейской народной партии (ЕНП).

Президент Румынии Йоханнис попросил Орбана сформировать правительство после краха правительства социал-демократов.

Ранее сообщалось, что у правительства Орбана будет короткий мандат, поскольку он выступает за проведение досрочных выборов.

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