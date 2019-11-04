Оккупанты обстреляли ВСУ из тяжелой артиллерии, в Новотошковском пришлось эвакуировать детей

4 ноября, 2019, 18:44

Противник обстрелял наши позиции из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования российские войска 16 раз нарушили режим прекращения огня.

На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, находившиеся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось.

6 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": на окраине Новотошковского - из всего спектра вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм; неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вольный - из СПГ; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия; у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе Гнутова - из минометов калибра 82 мм.

Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.