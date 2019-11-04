Оккупанты обстреляли ВСУ из тяжелой артиллерии, в Новотошковском пришлось эвакуировать детей
Об этом сообщает штаб ООС.
В течение текущих суток вооруженные формирования российские войска 16 раз нарушили режим прекращения огня.
На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, находившиеся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось.
6 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": на окраине Новотошковского - из всего спектра вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм; неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вольный - из СПГ; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия; у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе Гнутова - из минометов калибра 82 мм.
Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.
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