На Киевщине россиянин повредил флагшток возле памятника "Небесной сотни", а затем в отделении полиции выпрыгнул из окна

4 ноября, 2019, 11:37

Акт вандализма произошел в городе Вишневое

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины в Facebook.

"Неизвестный мужчина возле памятника "Небесной Сотни" повредил флагшток с черно-красным флагом. О хулигана в полицию сообщил неравнодушен очевидец", - рассказали в полиции.

Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетривське. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украину.

Полицейские рассказали, что нарушитель при общении вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться.

"В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой" полет ", что для него просто играет громко музыка", - пояснили правоохранители.

Отмечается, что "прыгуна" доставили в больницу с забойными травмами тела.

Сейчас в ГТС готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворение его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.