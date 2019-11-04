На Киевщине россиянин повредил флагшток возле памятника "Небесной сотни", а затем в отделении полиции выпрыгнул из окна
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины в Facebook.
"Неизвестный мужчина возле памятника "Небесной Сотни" повредил флагшток с черно-красным флагом. О хулигана в полицию сообщил неравнодушен очевидец", - рассказали в полиции.
Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетривське. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украину.
Полицейские рассказали, что нарушитель при общении вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться.
"В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой" полет ", что для него просто играет громко музыка", - пояснили правоохранители.
Отмечается, что "прыгуна" доставили в больницу с забойными травмами тела.
Сейчас в ГТС готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворение его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.
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