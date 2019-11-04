На Донетчине боевики сбили беспилотник ОБСЕ и пытались его "сломать", - штаб

4 ноября, 2019, 14:00

4 ноября российские оккупационные войска обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня представители Миссии с помощью БПЛА типа" Квадро "наблюдали за ситуацией в районе населенного пункта Чермалык Донецкой области. Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции на временно оккупированной территории, в 12.09, противник выпустил в его сторону 8 очередей из стрелкового оружия , а через 7 минут - еще 5 очередей. Кроме того, оккупанты совершили попытки влияния на работу БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы ", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что представители СММ ОБСЕ, чтобы предотвратить потерю беспилотного летательного аппарата, посадили его в месте взлета, в районе Чермалык.