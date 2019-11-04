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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб полицейский

На Донбассе погиб полицейский


фото: 24tv.ua/
Во время службы в зоне ООС на блокпосту "Лисичанск-Горное" погиб полицейский майор Владимир Стецюк

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопилськои области.

"Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи в зоне конфликта на востоке, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм при выполнении поставленных задач", - говорится в заявлении прессслужбы.

Владимир Стецюк последние полтора года служил в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Ему было 47 лет.

Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!


 

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