На Донбассе погиб полицейский
4 ноября, 2019, 21:21
Во время службы в зоне ООС на блокпосту "Лисичанск-Горное" погиб полицейский майор Владимир Стецюк
Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопилськои области.
"Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи в зоне конфликта на востоке, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм при выполнении поставленных задач", - говорится в заявлении прессслужбы.
Владимир Стецюк последние полтора года служил в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Ему было 47 лет.
Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!
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