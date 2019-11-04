На блокпосту в зоне ООС умер майор полиции

4 ноября, 2019, 13:00

4 ноября, во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное", скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние 1,5 года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь".

В то же время полиция не сообщает о причине смерти.