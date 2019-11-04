На блокпосту в зоне ООС умер майор полиции
4 ноября, 2019, 13:00
4 ноября, во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное", скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
Читайте также
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение