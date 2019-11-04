Луценко говорит, что жена отказалась от депутатства из-за проблем с сердцем
Об этом ее муж Юрий Луценко написал в Facebook.
"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти", - объяснил Луценко.
По его словам, "это не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов".
Ирина Луценко 4 ноября сообщила об отказе от мандата:
"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла ... Благодарна своим коллегам и единомышленникам за поддержку и сотрудничество. Остаюсь членом команды партии" Европейская солидарность ", - заявила политик.
Депутатом станет следующая в списке партии - Бойко Наталья Андреевна.
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