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Espreso.tvОбществоЛуценко говорит, что жена отказалась от депутатства из-за проблем с сердцем

Луценко говорит, что жена отказалась от депутатства из-за проблем с сердцем

Ирина Луценко (фракция "Европейская солидарность") подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем

Об этом ее муж Юрий Луценко написал в Facebook.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти", - объяснил Луценко.

По его словам, "это не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов".

Ирина Луценко 4 ноября сообщила об отказе от мандата:

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла ... Благодарна своим коллегам и единомышленникам за поддержку и сотрудничество. Остаюсь членом команды партии" Европейская солидарность ", - заявила политик.

Депутатом станет следующая в списке партии - Бойко Наталья Андреевна.

 

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