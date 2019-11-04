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Espreso.tvОбществоКриклий объяснил, сколько времени понадобится для разделения Укрзализныци на три компании

Криклий объяснил, сколько времени понадобится для разделения Укрзализныци на три компании

Разделение "Укрзализныци" на три компании может длиться от одного до двух лет

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Потребуется переходный период, так как помимо самого распределения, которое появилось в законодательстве, надо готовиться к изменению организационной структуры", - отметил Криклий.

Он пояснил, что пассажирские перевозки во всем мире убыточны:
"Должна работать модель, когда компенсация происходит в большей степени за счет публичных договоров-обязательств, которые заключаются с органами местного самоуправления, и они поддерживают" Укрзализныцю ". То есть они субсидируют ее в части ", - отметил он.

"Переходный период будет как минимум год, но будем стараться уложиться в срок не более двух лет. Мы общались с коллегами из Польши, у них анбандлинг железной дороги длился два с половиной года. Они это довольно удобно и правильно сделали, и, думаю, мы можем учитывать и их опыт. А есть и другие, например, Германия. Там процесс продолжается два десятка лет ", - добавил министр инфраструктуры.



 

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