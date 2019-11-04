Криклий объяснил, сколько времени понадобится для разделения Укрзализныци на три компании

4 ноября, 2019, 10:38

Разделение "Укрзализныци" на три компании может длиться от одного до двух лет

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Потребуется переходный период, так как помимо самого распределения, которое появилось в законодательстве, надо готовиться к изменению организационной структуры", - отметил Криклий.

Он пояснил, что пассажирские перевозки во всем мире убыточны:

"Должна работать модель, когда компенсация происходит в большей степени за счет публичных договоров-обязательств, которые заключаются с органами местного самоуправления, и они поддерживают" Укрзализныцю ". То есть они субсидируют ее в части ", - отметил он.

"Переходный период будет как минимум год, но будем стараться уложиться в срок не более двух лет. Мы общались с коллегами из Польши, у них анбандлинг железной дороги длился два с половиной года. Они это довольно удобно и правильно сделали, и, думаю, мы можем учитывать и их опыт. А есть и другие, например, Германия. Там процесс продолжается два десятка лет ", - добавил министр инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует завершить разделение на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - до конца 2021 года.





