Криклий объяснил, сколько времени понадобится для разделения Укрзализныци на три компании
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Потребуется переходный период, так как помимо самого распределения, которое появилось в законодательстве, надо готовиться к изменению организационной структуры", - отметил Криклий.
Он пояснил, что пассажирские перевозки во всем мире убыточны:
"Должна работать модель, когда компенсация происходит в большей степени за счет публичных договоров-обязательств, которые заключаются с органами местного самоуправления, и они поддерживают" Укрзализныцю ". То есть они субсидируют ее в части ", - отметил он.
"Переходный период будет как минимум год, но будем стараться уложиться в срок не более двух лет. Мы общались с коллегами из Польши, у них анбандлинг железной дороги длился два с половиной года. Они это довольно удобно и правильно сделали, и, думаю, мы можем учитывать и их опыт. А есть и другие, например, Германия. Там процесс продолжается два десятка лет ", - добавил министр инфраструктуры.
- Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует завершить разделение на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - до конца 2021 года.
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