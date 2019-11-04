Криклий: НБУ поддерживает расширение финансовых услуг "Укрпочты"
Об этом Криклий сообщил в интервью журналистам " РБК-Украина ".
По его словам, Национальный банк такую идею уже поддерживает.
"Количество отделений" Укрпочты "больше, чем суммарное количество всех банковских отделений. Это - возможность ввести предоставления финансовых услуг в села, где нет никаких банков, и "Укрпочта" - это фактически единственная связь с внешним миром. Национальный банк уже поддерживает это. Мы же работаем для этого, вели обсуждения ", - сказал министр инфраструктуры.
По словам Криклия, когда появятся финансовые услуги, отделения смогут выдавать карточки, открывать сельским жителям счета и доставлять наличные.
"Это будет так называемый кэш-менеджмент, когда вы рассчитываете, сколько денег в отделения вы доставляете или забираете. Эта трансформация в течение нескольких лет произойдет и у нас будет совсем другой уровень услуг ", - добавил он.
- Напомним, что с 1 ноября 2019 в отделениях государственного почтового оператора «Укрпочта» не будут продавать лотерейные билеты.
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