 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКриклий: НБУ поддерживает расширение финансовых услуг "Укрпочты"

Криклий: НБУ поддерживает расширение финансовых услуг "Укрпочты"


фото: rbc.ua
Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает, чтобы АО "Укрпочта" имела больший перечень финансовых услуг

Об этом Криклий сообщил в интервью журналистам " РБК-Украина ".

По его словам, Национальный банк такую идею уже поддерживает.

"Количество отделений" Укрпочты "больше, чем суммарное количество всех банковских отделений. Это - возможность ввести предоставления финансовых услуг в села, где нет никаких банков, и "Укрпочта" - это фактически единственная связь с внешним миром. Национальный банк уже поддерживает это. Мы же работаем для этого, вели обсуждения ", - сказал министр инфраструктуры.

По словам Криклия, когда появятся финансовые услуги, отделения смогут выдавать карточки, открывать сельским жителям счета и доставлять наличные.

"Это будет так называемый кэш-менеджмент, когда вы рассчитываете, сколько денег в отделения вы доставляете или забираете. Эта трансформация в течение нескольких лет произойдет и у нас будет совсем другой уровень услуг ", - добавил он.

  • Напомним, что с 1 ноября 2019 в отделениях государственного почтового оператора «Укрпочта» не будут продавать лотерейные билеты.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать