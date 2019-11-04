Глава МИД Эстонии выступил против визита президента в Москву 9 мая
Об этом он сказал в интервью ERR .
"Давайте посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы, например, на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение. И именно поэтому я очень скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит на уровне главы государства, в случае, если это приглашение поступит ", - заявил Рейнсалу.
Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли рекомендация МИД не ехать в Москву.
"Мы должны смотреть на вещи в текущем пространстве. В прошлом такие решения на уровне глав государств были разными, и они также зависели от обстоятельств времени. Безусловно, существует необходимость в очень тщательном анализе и оценке ситуации, следует заслушать мнения на государственном и парламентском уровнях . в конце концов это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно ", - отметил министр.
- Напомним, весной президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже встречалась с Владимиром Путиным, из-за чего ее раскритиковали как в середине Эстонии, так и в других странах Балтии.
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