 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава МИД Эстонии выступил против визита президента в Москву 9 мая

Глава МИД Эстонии выступил против визита президента в Москву 9 мая


фото: baltnews
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу против визита президента Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая следующего года

Об этом он сказал в интервью ERR .

"Давайте посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы, например, на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение. И именно поэтому я очень скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит на уровне главы государства, в случае, если это приглашение поступит ", - заявил Рейнсалу.

Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли рекомендация МИД не ехать в Москву.

"Мы должны смотреть на вещи в текущем пространстве. В прошлом такие решения на уровне глав государств были разными, и они также зависели от обстоятельств времени. Безусловно, существует необходимость в очень тщательном анализе и оценке ситуации, следует заслушать мнения на государственном и парламентском уровнях . в конце концов это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно ", - отметил министр.

  • Напомним, весной президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже встречалась с Владимиром Путиным, из-за чего ее раскритиковали как в середине Эстонии, так и в других странах Балтии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать