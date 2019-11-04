Газпром официально отказался поставлять газ, пока Украина не откажется от побед в судах, - Витренко

4 ноября, 2019, 14:15

Российский газовый монополист "Газпром" направил "Нафтогаз Украины" официальный ответ, в котором отказался поставлять газ в Украину напрямую, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Витренко отметил, что в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража, Украина могла в дальнейшем закупать газ у Газпрома по тарифу, который определил арбитраж. Украина неоднократно направляла в Газпром заявки на покупку этого газа, однако российская компания отказывалась его продавать.

"Газпром так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем. Пишут, что сначала нужно восстановить "баланс в отношениях", - сообщил Витренко в комментарии к своему сообщению в Facebook.

Также исполнительный директор Нафтогаза отметил, что Нафтогаз больше не направляет к Газпрому заявок на покупку газа.

"У нас есть официальный ответ Газпрома, что они не будут поставлять пока не" восстановится баланс ". Мы уже через арбитраж требуем компенсации ", - добавил Витренко.

По его словам, Газпром сам инициировал арбитражный процесс в Стокгольме и проиграл его. Долг Газпрома по решению Стокгольмского арбитража уже составляет около $ 3 млрд (он растет из пеню и штрафы). В случае, если бы Украина проиграла процесс в Стокгольме, то потеряла бы около $ 80 млрд.