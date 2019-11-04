Газпром официально отказался поставлять газ, пока Украина не откажется от побед в судах, - Витренко
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Витренко отметил, что в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража, Украина могла в дальнейшем закупать газ у Газпрома по тарифу, который определил арбитраж. Украина неоднократно направляла в Газпром заявки на покупку этого газа, однако российская компания отказывалась его продавать.
"Газпром так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем. Пишут, что сначала нужно восстановить "баланс в отношениях", - сообщил Витренко в комментарии к своему сообщению в Facebook.
Также исполнительный директор Нафтогаза отметил, что Нафтогаз больше не направляет к Газпрому заявок на покупку газа.
"У нас есть официальный ответ Газпрома, что они не будут поставлять пока не" восстановится баланс ". Мы уже через арбитраж требуем компенсации ", - добавил Витренко.
По его словам, Газпром сам инициировал арбитражный процесс в Стокгольме и проиграл его. Долг Газпрома по решению Стокгольмского арбитража уже составляет около $ 3 млрд (он растет из пеню и штрафы). В случае, если бы Украина проиграла процесс в Стокгольме, то потеряла бы около $ 80 млрд.
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Напомним, ранее исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска против Газпрома.
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28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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В мае газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.
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По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа через пеню превысил $ 2,8 млрд .
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