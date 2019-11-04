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Espreso.tvОбществоЕсли не обновить iOS: Apple отключит старые iPhone от Интернета

Если не обновить iOS: Apple отключит старые iPhone от Интернета

Угроза быть отключенным от интернета касается iPhone и iPad, которые выработали до 2012 года

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что для некоторых моделей iPhone и iPad, произведенных в 2012 году и ранее, требуется обновление iOS для восстановления точного местоположения GPS, ведь есть угроза остаться без доступа в Интернет.

Apple предупреждает, если не установить обновление iOS 10.3.4, то проблема затронет не только навигацию в смартфоне. Многие другие функции мобильного устройства, такие как App Store, iCloud, электронная почта и просмотр веб-страниц, также зависят от способности устройства точно правильное обрабатывать время и место расположения

"Эта проблема не касается iPod touch или любых моделей iPad, которые имеют только Wi-Fi. Это также не влияет на устройстве iOS, более новые, чем перечисленные выше", - заверили в компании.

 

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