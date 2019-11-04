Элитные сапожки и автозапчасти: таможенники нашли в рейсовом автобусе контрабанды на $ 100 тысяч

4 ноября, 2019, 10:58

В рейсовом автобусе по маршруту "Аахен - Киев" через Краковец обнаружили 33 пары элитной обуви и 770 различных автозапчастей для автомобилей класса люкс

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, одни из обнаруженных пар обуви на сайте Fendi стоят $ 1490. 770 различных автозапчастей предусмотрены для дорогих моделей авто (Mercedes, Porsche и Land Rover)

"Товар изъят, протокол составлен. Официальной оценки стоимости пока нет, но гипотетически это около $ 100 тыс. Существенное количество контрабанды на западной границе так и выглядит - сотни или тысячи бусики и фур, которые что-то понемногу тянут. И борьба - это регулярные задержания. Если выйдем на системные изъятия хотя бы каждой восьмой партии - экономика таких нарушений станет для контрабандистов сомнительной ", - отметил Нефедов.