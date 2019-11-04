Экономия в 60 млн на банковских комиссиях: чиновники будут получать зарплату безналом, - Дубилет
Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет написал в Facebook.
"Только представьте себе. 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных. Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет ", - отметил министр.
По словам Дубилета, Кабмин принял постановление, которым переводит все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму: "Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры".
Он пояснил, что 60 млн грн - не большая сумма в масштабе всего бюджета, но это одна из мер, которая делается, чтобы выполнить KPI (Ключевые показатели эффективности) по оптимизации бюджета.
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