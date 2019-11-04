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Espreso.tvОбществоДжонсон исключит "жесткий" Brexit из предвыборного манифеста консерваторов, - СМИ

Джонсон исключит "жесткий" Brexit из предвыборного манифеста консерваторов, - СМИ


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен полностью исключить возможность "жесткого" Brexit в предвыборном манифесте Консервативной партии

Об этом пишет The Times.

По данным издания, манифест премьер-министра будет сфокусирован на "немедленном исполнении Brexit" путем продвижения его "фантастической" соглашения через Палату общин, как только депутаты вернутся к работе.

Такой подход резко контрастирует с предыдущей обещанием Джонсона "сделай или умри" о том, что Британия должна была выйти из ЕС по соглашению или без 31 октября.

Консерваторы считают, что могут использовать обещание Джонсона, чтобы переманить избирателей либеральных демократов, у которых есть серьезные опасения по поводу последствий второго референдума.

Новый манифест консерваторов, который представят в середине ноября, также будет содержать обещания правительства сократить налоги, увеличить бюджетные расходы на различные социальные программы, а также сосредоточиться на борьбе с преступностью.

Накануне Джонсон отверг предложение главы партии Brexit Найджела Фараджа создать блок для участия в досрочных выборах под названием "Leave alliance" "(Альянс за выход»).

  • Напомним, 29 октября Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов   12 декабря.
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