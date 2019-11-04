Деньги за оккупацию: глава МИД Эстонии напомнил России о необходимости компенсации
4 ноября, 2019, 13:18
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что страна не должна отказываться от своего требования в РФ компенсировать убытки от оккупации в обмен на улучшение отношений
Об этом он сказал в интервью порталу ERR.
По его словам, каждая страна должна сама решать, в какой форме высказывать претензии, и Эстония для улучшения практического сотрудничества с РФ не должна отказываться от своих требований.
"На вопрос, должны ли мы заниматься прошлой несправедливостью, нанесенным в прошлом убытком, мой ответ утвердительный. Убийство в прошлом десятков тысяч людей, отрицание нашей государственности, систематический геноцид и нарушение наших прав не могут быть просто забыты. Как нельзя и забыть связанную с этим ответственность ", - сказал Рейнсалу.
"Это также не соответствует принципу нравственной легитимности", - отметил он.
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