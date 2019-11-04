ЦИК будет транслировать свои заседания

4 ноября, 2019, 18:13

Центральная избирательная комиссия начнет транслировать свои заседания с 5 ноября

Об этом сообщает пресс служба комиссии.

"Завтра, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия начинает видеотрансляцию своих заседаний. Наблюдать за ходом заседаний, трансляция которых будет осуществляться пока в тестовом режиме, можно будет на официальном сайте Центральной избирательной комиссии", - сказано в сообщении.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Комиссии с Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

"В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018-м и первом полугодии 2019 года Координатором был проведен тендер и осуществлена закупка конференц-системы для залов заседаний Комиссии, а также обеспечена ее установка. Она, помимо прочего, дает возможность вести онлайн-трансляции", - отметили в ЦИК.

Проект реализован при поддержке миссии США при ОБСЕ, Министерства иностранных дел Норвегии и Постоянной миссии Словацкой Республики при ОБСЕ.

Сотрудники управления информатизации Секретариата комиссии настроили указанную систему, подготовив ее для организации видеотрансляции.