ЦИК будет транслировать свои заседания
Об этом сообщает пресс служба комиссии.
"Завтра, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия начинает видеотрансляцию своих заседаний. Наблюдать за ходом заседаний, трансляция которых будет осуществляться пока в тестовом режиме, можно будет на официальном сайте Центральной избирательной комиссии", - сказано в сообщении.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству Комиссии с Координатором проектов ОБСЕ в Украине.
"В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018-м и первом полугодии 2019 года Координатором был проведен тендер и осуществлена закупка конференц-системы для залов заседаний Комиссии, а также обеспечена ее установка. Она, помимо прочего, дает возможность вести онлайн-трансляции", - отметили в ЦИК.
Проект реализован при поддержке миссии США при ОБСЕ, Министерства иностранных дел Норвегии и Постоянной миссии Словацкой Республики при ОБСЕ.
Сотрудники управления информатизации Секретариата комиссии настроили указанную систему, подготовив ее для организации видеотрансляции.
- По словам главы ЦИК, для проведения выборов на оккупированном Донбассе необходимо, в первую очередь, взять под контроль государственную границу, а иностранные вооруженные формирования должны выйти с этих территорий.
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