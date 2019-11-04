Бывший нападающий "Зари" может перейти в АПЛ за 20 млн евро

4 ноября, 2019, 19:21

Экс-форвард луганской "Зари" Деннис Бонавентуре попал в сферу интересов английского "Лестера", который готов выложить за нигерийца более 20 млн евро

Об этом сообщает Get French Football News .

Английский "Лестер" готов побороться за бывшего форварда луганской "Зари", а ныне бельгийского "Брюгге" Денниса Бонавентуре. Стороны уже начали переговоры по игроку и намерены оформить соглашение во время зимнего трансферного окна. "Брюгге" будет готов отдать футболиста за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне 21-летний нигериец провел за "Брюгге" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Бонавентуре играл за "Зарю" в сезоне 2016-17 (26 матчей, 6 голов), и перешел в "Брюгге" за 1,3 млн евро.