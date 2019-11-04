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Espreso.tvОбществоБайден лидирует среди демократов на получение партийной номинации и опережает Трампа, - опрос

Байден лидирует среди демократов на получение партийной номинации и опережает Трампа, - опрос


фото: reuters
Бывший вице-президент США, центрист Джозеф Байден лидирует в гонке за выдвижение на президентских выборах среди представителей Демократической партии

Опросы Fox News показал, что Байдена поддерживают 31% избирателей-демократов. За ним следуют представители левого крыла Демпартии - сенаторы Элизабет Уоррен с 21% и Берни Сандерс с 19%.

Кроме того, опрос свидетельствует, что за Байдена готовы отдать свои голоса больше американцев, чем за действующего президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Байден опережает Трампа на 12 очков (51 против 39).

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