Артиллериста из "ЛНР" приговорили к 8 годам, - СБУ
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
"Контрразведчики и следователи установили, что житель Днипра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгород", - говорится в сообщении.
После обучения в течение пяти лет он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.
Контрразведчики совместно с военнослужащими в марте 2019 года задержали боевика в зоне ООС.
"Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельства о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований", - пишет пресс служба ведомства.
Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.
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