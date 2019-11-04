АМКУ открыл дело против Мининфраструктуры из-за заниженного вдвое сбора с "Борисполя", чем с остальных аэропортов

4 ноября, 2019, 15:33

Антимонопольный комитет возбудил дело против Министерства инфраструктуры за установление единичной ставки платы за услуги за аэронавигационное обслуживание полетов самолетов на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

В Комитете отметили, что неоднократно предостерегали Мининфраструктуры от установления ставок, которые ставят Борисполь в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.

Кроме того, ассоциация Аэропортов Украины, участниками которой являются 20 аэропортов, обратилась в АМКУ с соответствующей жалобой.

Ранее плата за аэронавигационное обслуживание полетов была одинаковой для всех авиакомпаний, независимо от того, где находится аэропорт.

В АМКУ подчеркнули, что Мининфраструктуры утвердило приказ и ввело его в действие несмотря на предостережения Комитета еще на стадии его разработки.

В связи с этим АМКУ начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры.