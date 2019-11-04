АМКУ открыл дело против Мининфраструктуры из-за заниженного вдвое сбора с "Борисполя", чем с остальных аэропортов
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
В Комитете отметили, что неоднократно предостерегали Мининфраструктуры от установления ставок, которые ставят Борисполь в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.
Кроме того, ассоциация Аэропортов Украины, участниками которой являются 20 аэропортов, обратилась в АМКУ с соответствующей жалобой.
Ранее плата за аэронавигационное обслуживание полетов была одинаковой для всех авиакомпаний, независимо от того, где находится аэропорт.
В АМКУ подчеркнули, что Мининфраструктуры утвердило приказ и ввело его в действие несмотря на предостережения Комитета еще на стадии его разработки.
В связи с этим АМКУ начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры.
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