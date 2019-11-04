Актер "Слуги народа", продюсер канала, член оскаровского комитета: названы кандидаты в руководители Госкино
4 ноября, 2019, 16:30
По состоянию на 4 ноября на эту должность претендуют 5 кандидатов
Об этом сообщает 24 канал .
- Алексей Кирющенко - украинский и российский актер, снимавшийся в сериале "Слуга народа", а также выступавший режиссером в таких сериалах, как "Сваты" и "Моя прекрасная няня". В 2015 году Кирющенко признался, что живет в Москве, хоть он и уроженец Харькова.
- Юлия Синькевич. Генеральный продюсер Одесского Международного Кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, член Национального союза кинематографистов Украины, а также член Украинской оскаровского комитета (с 2019 года).
- Кристина Хлапонина, которая является генеральным продюсером телеканала "Солнце".
- Алексей Пантелеев, владелец ООО "Действие фильм".
- Сергей Зленко - директор кинотеатров "Магнат" и Boomer.
- Правительство одобрило освобождение Ильенко с должности председателя Госкино.
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