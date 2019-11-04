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Espreso.tvОбществоАктер "Слуги народа", продюсер канала, член оскаровского комитета: названы кандидаты в руководители Госкино

Актер "Слуги народа", продюсер канала, член оскаровского комитета: названы кандидаты в руководители Госкино


фото: tsn
По состоянию на 4 ноября на эту должность претендуют 5 кандидатов

Об этом сообщает 24 канал .

  1. Алексей Кирющенко - украинский и российский актер, снимавшийся в сериале "Слуга народа", а также выступавший режиссером в таких сериалах, как "Сваты" и "Моя прекрасная няня". В 2015 году Кирющенко признался, что живет в Москве, хоть он и уроженец Харькова.
  2. Юлия Синькевич. Генеральный продюсер Одесского Международного Кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, член Национального союза кинематографистов Украины, а также член Украинской оскаровского комитета (с 2019 года).
  3. Кристина Хлапонина, которая является генеральным продюсером телеканала "Солнце".
  4. Алексей Пантелеев, владелец ООО "Действие фильм".
  5. Сергей Зленко - директор кинотеатров "Магнат" и Boomer.
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