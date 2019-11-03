Зеленский не может объяснить, почему возникла война на Донбассе, - Портников

3 ноября, 2019, 21:57

Худшим из скандального визита президента Владимира Зеленского в Золотое (Луганская область) за неделю до отвода оттуда украинских подразделений является не продемонстрированная им манера общаться во время спора с ветераном АТО-ООС, а отсутствие у главы государства понимания причин военного конфликта на Востоке Украины

Об этом известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.

"Меня как раз смущает не только то, как разговаривал с этим ветераном президент, сколько то, что он четко не мог ответить на вопросы, которые ему задавали о его планах. В этом проблема. Что Зеленский говорит о своем желании добиться мира в зоне конфликта, освободить пленных - и это все намерения, которые можно только приветствовать - но рядом с этим он не может объяснить, как мне кажется, как ветеранам, так и самому себе причины, почему эта война возникла ", - отметил он.

С этим непониманием связано, по словам Портникова, и заявление Зеленского о языковом вопросе как о якобы поводе для начала боевых действий на Донбассе, и назначение комика Сергея Сивохо, который ранее агитировал за Януковича и выступал на Антимайдане, советником секретаря СНБО.