Из-за победы Зеленского, - Бабченко подтвердил, что покинул Украину

3 ноября, 2019, 13:35

Российский журналист Аркадий Бабченко подтвердил, что покинул Украину, а сделал это из-за избрания президентом Владимира Зеленского

Об этом Бабченко написал в facebook.

По словам Аркадия Бабченко, покинув Украину он только сдержал слово, ведь обещал, что уедет из страны в случае избрания президентом Владимира Зеленского.

"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал", - написал Бабченко.

Журналист не уточнил, в какую именно страну переехал. В России он открыто критиковал действующую власть, в том числе через развязывание войны на Донбассе. Из-за угроз на родине Бабченко переехал в Киев в феврале 2017 года.