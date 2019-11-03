Из-за победы Зеленского, - Бабченко подтвердил, что покинул Украину
3 ноября, 2019, 13:35
Российский журналист Аркадий Бабченко подтвердил, что покинул Украину, а сделал это из-за избрания президентом Владимира Зеленского
Об этом Бабченко написал в facebook.
По словам Аркадия Бабченко, покинув Украину он только сдержал слово, ведь обещал, что уедет из страны в случае избрания президентом Владимира Зеленского.
"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал", - написал Бабченко.
Журналист не уточнил, в какую именно страну переехал. В России он открыто критиковал действующую власть, в том числе через развязывание войны на Донбассе. Из-за угроз на родине Бабченко переехал в Киев в феврале 2017 года.
- Напомним, российский журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега и соотечественник Аркадий Бабченко оставил Украину .
- 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Позже оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" инсценировала СБУ, чтобы предупредить настоящее преступление и задержать заказчика.
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