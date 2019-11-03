Во Львове напуганные взрывом лошади бросились на тротуар, пострадала 15-летняя девушка

3 ноября, 2019, 08:14

Во Львове напуганы взрывами пиротехники лошади выскочили скаретой на тротуар, в результате инцидента пострадала 15-летняя девушка

Об этом сообщает ZAXID.NET .

В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы напуганные взрывом петарды лошади, вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девочка.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и напугал лошадей, которые были запряжены в прогулочную карету. Кони выскочили на тротуар и снесли скамейку.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была госпитализирована. Второй пострадавший, вероятно, является кучером кареты.