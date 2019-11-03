 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове напуганные взрывом лошади бросились на тротуар, пострадала 15-летняя девушка

Во Львове напуганные взрывом лошади бросились на тротуар, пострадала 15-летняя девушка


фото: varta1.com.ua
Во Львове напуганы взрывами пиротехники лошади выскочили скаретой на тротуар, в результате инцидента пострадала 15-летняя девушка

Об этом сообщает ZAXID.NET .

В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы напуганные взрывом петарды лошади, вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девочка.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и напугал лошадей, которые были запряжены в прогулочную карету. Кони выскочили на тротуар и снесли скамейку.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была госпитализирована. Второй пострадавший, вероятно, является кучером кареты.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2019 воскресенье

2 ноября, 2019 суббота

больше новостей

3 ноября, 2019 воскресенье

2 ноября, 2019 суббота

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать