Во Львове напуганные взрывом лошади бросились на тротуар, пострадала 15-летняя девушка
Об этом сообщает ZAXID.NET .
В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы напуганные взрывом петарды лошади, вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девочка.
Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и напугал лошадей, которые были запряжены в прогулочную карету. Кони выскочили на тротуар и снесли скамейку.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была госпитализирована. Второй пострадавший, вероятно, является кучером кареты.
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