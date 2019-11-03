Во Франции перевернулся автобус рейса "Париж-Берлин": десятки пострадавших
3 ноября, 2019, 20:37
33 человека пострадали в результате автокатастрофы с участием автобуса, следовавшего из Парижа в Лондон в воскресенье, 3 ноября 2019 года
Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
Автобус компании Flixbus перевернулся около полудня по парижскому времени в департаменте Сомма на севере Франции. Как сообщили в префектуре, он вылетел с трассы на мокрой дороге. В автобусе находились пассажиры из Великобритании, Франции, Испании, США, Австралии, Голландии и Румынии.
Травмы и ранения получили все 32 пассажира и водитель.
Движение на съезде с трассы A1 было перекрыто. Пострадавших госпитализировали.
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