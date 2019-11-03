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Espreso.tvМирВо Франции перевернулся автобус рейса "Париж-Берлин": десятки пострадавших

Во Франции перевернулся автобус рейса "Париж-Берлин": десятки пострадавших

33 человека пострадали в результате автокатастрофы с участием автобуса, следовавшего из Парижа в Лондон в воскресенье, 3 ноября 2019 года

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Автобус компании Flixbus перевернулся около полудня по парижскому времени в департаменте Сомма на севере Франции. Как сообщили в префектуре, он вылетел с трассы на мокрой дороге. В автобусе находились пассажиры из Великобритании, Франции, Испании, США, Австралии, Голландии и Румынии.

Травмы и ранения получили все 32 пассажира и водитель.

Движение на съезде с трассы A1 было перекрыто. Пострадавших госпитализировали.

 
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