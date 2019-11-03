В Таганроге горит цех предприятия российской "оборонки"
3 ноября, 2019, 19:07
В российском Таганроге в Ростовской области произошел пожар на территории завода "Красный гидропресс", что среди прочего занимается изготовлением военной продукции
Среди военной продукции предприятия - торпедные аппараты и комплектующие для производства ракет типа Х-35 и Х-31, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинский милитаристский портал .
Кроме этого изготавливают опреснительные установки для нужд военно-морского флота России.
Сейчас площадь пожара составляет 600 км² м.
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