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Espreso.tvМирВ Таганроге горит цех предприятия российской "оборонки"

В Таганроге горит цех предприятия российской "оборонки"

В российском Таганроге в Ростовской области произошел пожар на территории завода "Красный гидропресс", что среди прочего занимается изготовлением военной продукции

Среди военной продукции предприятия - торпедные аппараты и комплектующие для производства ракет типа Х-35 и Х-31, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинский милитаристский портал .

Кроме этого изготавливают опреснительные установки для нужд военно-морского флота России.

Сейчас площадь пожара составляет 600 км² м.

 
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