 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской завершили укладывать конструкции основной части моста

В Станице Луганской завершили укладывать конструкции основной части моста

В воскресенье, 3 ноября 2019 года работники ООО "Укртрансмист" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская"

Об этом Еспресо.TV передает со ссылкой на Луганскую ОГА.

"Также проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста", - говорится в сообщении

Администрация опубликовала фото ремонтных работ.

  • Сейчас на Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный.
  • Путь пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

3 ноября, 2019 воскресенье

2 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать