В Станице Луганской завершили укладывать конструкции основной части моста

3 ноября, 2019, 21:08

В воскресенье, 3 ноября 2019 года работники ООО "Укртрансмист" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская"

Об этом Еспресо.TV передает со ссылкой на Луганскую ОГА.

"Также проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста", - говорится в сообщении

Администрация опубликовала фото ремонтных работ.