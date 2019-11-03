В ООН назвали число мирных жителей, погибших в результате российской агрессии на Донбассе
Об этом сообщает ООН в twitter.
По данным ООН в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе количество жертв среди мирных жителей составило 3330 человек.
В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь на востоке Украины, также сообщили число раненых - около 9 тыс. человек.
"В результате конфликта появилась 427-километровая линия столкновения, которая перекрыла доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", - сообщили в ООН.
Eastern #Ukraine :- OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 25, 2019
The conflict is still active.
Death toll is still counting lives.
3.5 million people need support.
Above all people want peace. # 5yearsNoMore pic.twitter.com/sNlHWJpNwc
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