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Espreso.tvОбществоВ ООН назвали число мирных жителей, погибших в результате российской агрессии на Донбассе

В ООН назвали число мирных жителей, погибших в результате российской агрессии на Донбассе


фото: facebook
В Организации Объединенных Наций заявили, что в результате российской агрессии на Донбассе погибли 3300 мирных жителей

Об этом сообщает ООН в twitter.

По данным ООН в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе количество жертв среди мирных жителей составило 3330 человек.

В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь на востоке Украины, также сообщили число раненых - около 9 тыс. человек.

"В результате конфликта появилась 427-километровая линия столкновения, которая перекрыла доступ к основным услугам; 1,3 млн  человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", - сообщили в ООН.

 

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