В оккупированном Донецке заявили, что готовы к отводу своих сил в Петровском

3 ноября, 2019, 22:10

Наталья Никонорова, которая в террористической организации "ДНР" занимает должность "министра иностранных дел", сообщила, что боевики ОРДО якобы готовы начать отвод сил в районе Петровского в понедельник, 4 ноября 2019 года