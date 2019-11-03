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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Донецке заявили, что готовы к отводу своих сил в Петровском

В оккупированном Донецке заявили, что готовы к отводу своих сил в Петровском

Наталья Никонорова, которая в террористической организации "ДНР" занимает должность "министра иностранных дел", сообщила, что боевики ОРДО якобы готовы начать отвод сил в районе Петровского в понедельник, 4 ноября 2019 года

Информация об этом появилась на ресурсах сепартистив, передает Еспресо.TV.

"В понедельник, 4 ноября, в 13.00 по московскому времени, как было условлено, представители "народной милиции ДНР" в присутствии представителей СММ ОБСЕ, в обязанности которых входит объективно фиксировать выполнение или невыполнение сторонами совместно согласованных решений, пустят белую сигнальную ракету ", - отметила она.

  • Владимир Зеленский в четверг заявил, что 4 ноября украинские войска и российско-террористические сили должны начать одновременное разведение сил на участке в районе Петровского.
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