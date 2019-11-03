В Киеве от столкновения "Волгу" разорвало на куски: 1 погибший, 4 человека в тяжелом состоянии

3 ноября, 2019, 11:38

В результате столкновения двух авто в Голосеевском районе столицы один человек погиб, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Голосеевском районе в ДТП пострадали четыре человека и один человек погиб. Ужасная автопроисшествие произошло на улице Академика Заболотного, там столкнулись автомобили "Волга" и Ssang Young.

От мощного удара "Волга" разлетелась на куски. От полученных повреждений на месте погиб пассажир "Волги", еще двух человек в крайне тяжелом состоянии забрала скорая. Водителя Ssang Young и пассажира с многочисленными повреждениями с места аварии также госпитализировали.