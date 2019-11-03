В Киеве от столкновения "Волгу" разорвало на куски: 1 погибший, 4 человека в тяжелом состоянии
3 ноября, 2019, 11:38
В результате столкновения двух авто в Голосеевском районе столицы один человек погиб, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Голосеевском районе в ДТП пострадали четыре человека и один человек погиб. Ужасная автопроисшествие произошло на улице Академика Заболотного, там столкнулись автомобили "Волга" и Ssang Young.
От мощного удара "Волга" разлетелась на куски. От полученных повреждений на месте погиб пассажир "Волги", еще двух человек в крайне тяжелом состоянии забрала скорая. Водителя Ssang Young и пассажира с многочисленными повреждениями с места аварии также госпитализировали.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"