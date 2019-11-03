В Днепре священник с георгиевской лентой пытался убежать от полицейских

3 ноября, 2019, 22:41

В городе Днепр сотрудники Национальной полиции задержали священника, который носил георгиевскую ленту

Служитель Днепропетровской епархии УПЦ Московского патриархата иеромонах Алексей носил ее открыто, несмотря на официальный запрет, сообщает Религиозная правда.

Об этом случае правоохранителям заявил днепрянин Дмитрий Рак.

"Встретил этого мужчину возле театра Оперы и балета, спросил зачем он нацепил это, в ответ услышал, что "он православный и у него деды воевал"... Попросил снять его, объяснил, что это запрещенная символика и карается законом, но ему было все равно. Предложил дождаться полиции, но тот начал убегать. Бегал я за ним 40 мин и на второй вызов через 40 мин приехал наряд полиции. Мужчина начал как-то неадекватно себя вести. Стоял как под чем-то (потому что "больной"), рюкзак (с георгиевской лентой - ред.) отложил на землю будто не его. Он не местный оказалось и без документов, вызвали СОГ (следственно-оперативную группу - ред.), а затем, пока писал объяснение, он начал куда-то идти от полицейских ... ну, и оказался в наручниках, поехал в участок ", - отметил Андрей.

По данным издания Днепр.Главное, задержанный священнослужитель 2006 года выехал на постоянное место жительства в Россию, поскольку здесь у него "возникли проблемы с алкоголем и он был вынужден перевестись как можно подальше от возможного скандала".

В августе 2019 года иеромонах вернулся по семейным делам в Днепр и даже получил новое назначение в Свято-Покровском храме Днепропетровской епархии УПЦ МП в селе Кулебовка.

За ношение запрещенной символики на нарушителя был составлен протокол об административной ответственности и наложен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.