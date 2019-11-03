Украинский автогонщик Ильюк стал чемпионом мира по дрифтингу
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на одесское издание Пушкинская.net .
Ильюк противостоял другими 24 участникам соревнований. Во время гонки он обогнал чеха Михала Райхерт, что принесло спортсмену победу.
Организаторы отметили, что заезд проходил на очень мокрой трассе, из-за чего спортсмены делали ошибки.
Информация о победе Илюка также появилась на официальном сайте игр.
38-летний Дмитрий Ильюк - многократный чемпион Украины, Восточной Европы и зимнего сезона по дрифту 2018-2019 годов. На этих соревнованиях он представлял Украину в дисциплине Drifting Cup. Накануне Ильюк признался, что едет за победой.
"Последние три недели мы только тем и занимались, что готовили нашу машину. Сделали очень много. Также у нас очень интересное брендирование автомобиля - в формате украинского флага и вышиванки за все авто. Такой патриотический дизайн многим понравился. Приятно, что нас поддерживают. Но наибольшую поддержку чувствую от своего 11-летнего сына, который приехал болеть за меня. Поэтому моя цель на этих соревнованиях - однозначно победа! ", - говорил он.
Фотографию с полученной медалью - на фоне своего автомобиля - Дмитрий уже обнародовал у себя в Instagram .
Кроме него в национальную сборную входили еще два человека: 16-летняя Вероника Кононенко и 15-летний Георгий Красько. Оба участвовали в дисциплине Karting Slalom Cup.
Справка
FIA Motorsport Games - соревнования в стиле Олимпийских игр. Спортсмены соревнуются в шести дисциплинах: картинг, дрифт, Формула 4, TCR, GT и кибергонки. В этом году участвуют 50 национальных команд. Игры проходили с 1 по 3 ноября в Риме на трассе ACI Vallelunga.
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