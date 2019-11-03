У нас опять появились беженцы из "серой" зоны - экс-командир из "Айдара" Евгений Дикий

3 ноября, 2019, 17:01

Начало отступления ВСУ со своих позиций в рамках "разведения сил" на линии фронта породило новую волну проукраински настроенных беженцев

Об этом эксперт Международного института демократии и бывший командир "дикой" роты добровольческого батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил 3 ноября 2019 года в эфире Общественного радио, передает Еспресо.TV.

"У нас снова появились беженцы (переселенцы - ред.) из этой зоны, которая теперь "сереет", которую оставляют между сторонами, начали уже выезжать проукраински настроенные граждане", - отметил он.

На уточняющий вопрос "У вас есть такие данные?" ветеран ответил:

"Да. Потому что они прекрасно знают, что их ждет. Мы знаем, что случалось с людьми, которые поддерживали украинскую армию, когда в августе 2014-го под натиском регулярных российских частей нам пришлось отступить. Мы прекрасно знаем, что было на тех территориях, которые мы тогда оставили. И эти люди это знают, поэтому сейчас они убегают. Но Зеленского это не интересует. Пока в желании встретиться с Путиным он уже создал новую волну переселенцев. Да, она (волна - ред.) еще невелика, так как речь идет о разведении только в двух точках, но если то же самое произойдет, как он хочет, вдоль всей линии, это будут тысячи, если не десятки тысяч человек ", - отметил Дикий.