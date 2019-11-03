Требую от вас, в условиях разведения войск, держать "порох сухим", - Зеленский поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии
3 ноября, 2019, 10:09
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии
Об этом сообщает официальный сайт президента.
"Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения. Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии столкновения", - говорится в поздравлении.
"В этот день мы в скорби склоняем головы перед героями- артиллеристами, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память. От имени украинского народа искренне благодарю личный состав ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность", - отметил Зеленский.
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