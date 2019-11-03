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Espreso.tvОбществоСредь бела дня в центре столицы подожгли Land Rover

Средь бела дня в центре столицы подожгли Land Rover

В воскресенье, 3 ноября 2019 года, неустановленное лицо совершило поджог внедорожника в центральной части города Киева

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По предварительной информации, автомобиль стоял припаркованный на улице Саксаганского.

В то время, когда хозяйки не было в салоне, злоумышленник вылил зажигательную смесь на капот, поджег и скрылся с места происшествия.

На место прибыли работники ГСЧС, которые потушили горящий автомобиль.

В результате инцидента, кроме техники, никто не пострадал.

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